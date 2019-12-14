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Куклина: ничего катастрофичного не произошло, земля осталась под ногами

Куклина: ничего катастрофичного не произошло, земля осталась под ногами
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свой результат в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсменка заняла 69-е место.

«Бывает и такое… Да, расстроена. Постараюсь сделать правильные выводы из этого результата. Ничего катастрофичного не произошло, земля осталась под ногами, а значит, идём дальше», — написала Куклина в «Инстаграме».

Россиянка Светлана Миронова заняла третье место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

На текущий момент Миронова занимает третье место в зачёте спринтерских гонок.

Запись доступна на странице Куклиной в «Инстаграме».

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