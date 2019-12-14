Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе КМ в Австрии
Сегодня, 14 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт запланирован на 16:55 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший третий стартовый номер. Затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (4-й), Дмитрий Малышко (27-й), Никита Поршнев (34-й) и Евгений Гараничев (44-й).
Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует первым, француз Мартен Фуркад — 10-м.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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