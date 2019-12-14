Резцова — о первом этапе эстафеты: никакой трясучки не было

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление на первом этапе женской эстафетной гонки в Хохфильцене, Австрия.

«Настраивалась сегодня бороться за команду. После спринта была уверена в стрельбе и ходе. Силы остались, поэтому собой довольна.

Волновалась ли перед первой эстафетой на Кубке мира? Нервозность присутствует перед любой гонкой. А от того, что это дебют именно на Кубке мира, никакой трясучки не было.

Первый этап бежала, наверное, второй раз в жизни на всех соревнованиях, если не брать в расчёт синглмиксты. Там, понятно, приходится первой стартовать. Вчера, обсуждая расстановку по этапам с тренерами, я сказала: «Главное, не первый». Но мне предложили подумать. Ответила, что мне, в принципе, всё равно. Просто люблю после пристрелки размяться: пройтись, продышаться. На первом этапе этого нет, поэтому пришлось отодвинуть пристрелку. Мне не было страшно. Всегда говорила, что люблю и могу бегать эстафеты. Это любимая гонка.

В Эстерсунде было много «если». Могла даже уехать на Кубок IBU. Но тренеры знали, что там не было моих «ног», не было стрельбы. Так что на этом этапе выступаю уже спокойно», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.