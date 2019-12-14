Белозёров — о ситуации с биатлонистом Бабиковым: блата у нас в команде нет

Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров опроверг информацию, что Антон Бабиков лишился места в основной команде не по спортивным причинам.

«Блата у нас в команде нет. У нас всё по результатам, это позволяет избежать лишних разговоров. Мы стараемся выдерживать критерии. Сначала посмотреть, что из этого получилось, а что — нет. А иначе всё время будут возникать предположения о блате.

Нам надо смотреть на способность спортсмена реализоваться на более высоком уровне, и к Антону был именно такой подход. После сбора в Рамзау в Тюмени у меня был с ним разговор. Сказал, что он и Матвей Елисеев — участники последней Олимпиады и, судя по тому как будут развиваться события, они автоматически будут становиться лидерами команды. Но лидерами надо становиться не номинально, а подтверждать это результатами.

Да, сейчас работал с ними не полный год, но сложилось понимание, как мы можем изменить тренировку. Но если он сам не хочет ничего менять, маловероятно, что что-то получится. По сравнению с прошлым годом, сейчас у него было неплохое развитие, я на него очень рассчитывал, но провал с 11 по 15 ноября ничем необъясним. Он тоже ничего не объясняет и не говорит. Есть и другие нюансы, подтверждённые цифрами, которые говорят не в его пользу, но это рабочие моменты, которые знал и личный тренер. Ему было сказано, чтобы он нам помогал в этом направлении, но ничего не изменилось", — приводит слова Белозёрова ТАСС.

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