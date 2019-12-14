Норицын: вся команда сработала, особенно порадовали на рубеже

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился впечатлениями от женской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Российская команда заняла второе место.
«Конечно, ощущаем радость, какие ещё могут быть эмоции? Вся команда сработала, на рубеже особенно порадовали.
Надо посмотреть на промахи Мироновой — её это ошибка или нет. У Кати Юрловой была какая-то слабинка на первых 600 м, она сильно расстроилась. Думаю, ничего страшного не произошло. Не хватило на финишном круге. Надо понимать особенности организма. Вообще, в этом сезоне Рёйселанд практически у всех финишные круги выигрывает. И вчера Катя проиграла эти же 20 секунд на финишном круге. Почему она взяла дополнительный патрон на первой стрельбе? Видимо, на перезарядке выскочил вместе с гильзой. Такое бывает.
Секрет преображения Кристины Резцовой? Ещё в Эстерсунде я говорил, что ей надо дать постартоваться, чтобы она здесь немного втянулась. Мы видим её весь сезон, в какой форме она выступала на отборочных стартах. И вчера она показала, что может бегать со временем Куклиной. Сегодня Резцова доказала, что умеет справляться на рубеже", — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 15 декабря.
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