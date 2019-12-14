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Губерниев — Куклиной: Лариса, ты наш Усэйн Болт!

Губерниев — Куклиной: Лариса, ты наш Усэйн Болт!
Биатлон / Кубок мира 0

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил скорость российской биатлонистки Ларисы Куклиной в женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия.

Куклина навязала борьбу итальянке Доротее Вирер. Сборная России в итоге заняла второе место.

«Лариса, ты наш Усэйн Болт!» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Женская сборная Норвегии, за которую выступили Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, завоевала золотые награды.

Команда России (Кристина Резцова, Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) лидировала большую часть гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй.

Третьими финишировали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).

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