Губерниев — Куклиной: Лариса, ты наш Усэйн Болт!

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил скорость российской биатлонистки Ларисы Куклиной в женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия.
Куклина навязала борьбу итальянке Доротее Вирер. Сборная России в итоге заняла второе место.
«Лариса, ты наш Усэйн Болт!» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Женская сборная Норвегии, за которую выступили Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, завоевала золотые награды.
Команда России (Кристина Резцова, Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт) лидировала большую часть гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй.
Третьими финишировали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).
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