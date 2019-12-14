Куклина: у меня такая особенность – когда всем тяжело, мне почему-то легче

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги эстафетной гонки 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия. Сборная России заняла второе место.

«Проблемы, которые были, мы проанализировали. Дело оказалось в прицеле. Поэтому и возникла ошибка.

Ногами я почти догнала Вирер? У меня такая особенность: когда всем тяжело, мне почему-то легче. На вчерашний день делала большую ставку. Думала, буду бороться, но увы.

Особо не переживала. Может, и присутствовало какое-то волнение, но стоило начать гонку — и всё прошло", — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Золотые награды завоевала женская сборная Норвегии, за которую выступили Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.