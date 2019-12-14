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Женская биатлонная сборная России поднялась на 3-е место в Кубке наций

Женская биатлонная сборная России поднялась на 3-е место в Кубке наций
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная России по биатлону поднялась на третье место в Кубке наций после того, как завоевала серебряные медали в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.

Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт принесли в копилку команды 390 баллов. Это позволило россиянкам опередить француженок, которые неудачно выступили в эстафете.

Лидирует в женском Кубке наций сборная Норвегии (2395), следом идёт команда Швеции (2124), Россия (2103) — третья.

Биатлон. Кубок мира-2019/20
Женщины. Зачёт Кубка наций

1. Норвегия — 2395
2. Швеция — 2124
3. Россия — 2103
4. Франция — 1989
5. Швейцария — 1966
6. Германия — 1901
7. Украина — 1894
8. Италия — 1863
9. Чехия — 1809
10. Австрия – 1736.

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