Женская биатлонная сборная России поднялась на 3-е место в Кубке наций

Женская сборная России по биатлону поднялась на третье место в Кубке наций после того, как завоевала серебряные медали в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.

Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт принесли в копилку команды 390 баллов. Это позволило россиянкам опередить француженок, которые неудачно выступили в эстафете.

Лидирует в женском Кубке наций сборная Норвегии (2395), следом идёт команда Швеции (2124), Россия (2103) — третья.

Биатлон. Кубок мира-2019/20

Женщины. Зачёт Кубка наций

1. Норвегия — 2395

2. Швеция — 2124

3. Россия — 2103

4. Франция — 1989

5. Швейцария — 1966

6. Германия — 1901

7. Украина — 1894

8. Италия — 1863

9. Чехия — 1809

10. Австрия – 1736.