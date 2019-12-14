Сорокина: русская машина по штампованию медалей наконец-то завелась

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Наталья Сорокина подвела итоги женской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), где сборная России заняла второе место.
«Браво нашей команде и тренерскому штабу. Сработали на все сто. Русская машина по штампованию медалей наконец-то завелась, девочки завоевали серебряную медаль с золотым отливом. Эта медаль дорогого стоит. Они были настоящей командой. Плакать хотелось, когда Екатерину Юрлову обогнала норвежка.
Кристина меня порадовала — настоящий боец и в дальнейшем ещё покажет себя. В начале карьеры не нужно обращать внимания на статус и имя соперниц. Тренеры правильно настроили Резцову на гонку.
Миронова? Она не может найти себя на «стойке», допускает ненужные ошибки, много волнуется и торопится. Это вопрос опыта и внутреннего состояния. Возможно, она ещё не в той физической форме, чтобы чувствовать себя уверенно", — приводит слова Сорокиной «Матч ТВ».
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