Драчёв: если Бабиков хочет выступать, то добьётся этого, бегать за ним не будем

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с Антоном Бабиковым, который после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде покинул расположение национальной команды.



«В первую очередь Антон должен разобраться в себе. Пусть решит, надо ему это или не надо. Мы не собираемся за ним бегать. Если хочет выступать, то добьётся этого. Если у него не будет желания, никто его тащить не будет.

Вчера проводил совещание с командой и тренерами и попросил их объяснить ситуацию, ведь они находятся на месте событий, а мы получаем информацию только по телефону. Ему предложили несколько вариантов. Один из них – готовиться здесь вместе с командой. Дальше можно было отправить его в Обертиллиах, чтобы он готовился к «Ижевской винтовке». Но он принял решение поехать домой. Мы взяли ему билеты, и всё. Это исключительно его решение, и мы не понимаем, на каком основании он его принял», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

На этапе в Эстерсунде Антон занял 14-е место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. В спринте он был 41-м с одним штрафным кругом.