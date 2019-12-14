Елисеев: в таких условиях мне пока сложно конкурировать на равных

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на второй этапе Кубка мира в Хохфильцене. Допустив один промах, он финишировал 11-м.
«Пока мне сложно конкурировать на равных в таких условиях. Погодные условия были отличные — ветер практически отсутствует, скольжение хорошее… Надо было стрелять на ноль.
Несколько раз специально отпускал Логинова, да. Зачем? Чтобы не зайти в «красную зону», сохранить силы на финиш. Тем не менее, всё равно немного не хватило. На последнем круге скорости возрастают — я держу ту же скорость, но немного добавляю и закисление становится очень высоким.
Эстафету готов бежать, но решать будет тренер. Не думал пока какой этап, но, думаю, первый этап будет мой», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который завоевал серебряную медаль.
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