Известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене

Завтра, 15 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия, состоится мужская эстафета. В состав сборной России вошли Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил старший тренер сборной Сергей Белозёров. Старт гонки запланирован на 16:00 мск.
Сегодня в Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования, победителем которой стал норвежец Йоханнес Бё. Лучший результат среди российских биатлонистов показал Александр Логинов, завоевавший серебряную медаль. 11-м к финишу пришёл Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко показал 25-й результат. Эдуард Латыпов не смог квалифицироваться в гонку по итогам спринта.
Напомним, мужская эстафетная гонка закроет программу второго этапа Кубка мира в Хохфильцене. Также завтра пройдёт женская гонка преследования.
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