Бё: сегодня соперники заставляли меня работать всю дистанцию на максимуме

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Избежав промахов на всех четырёх огневых рубежах, он финишировал первым.
«Не только я провёл идеальную гонку, поэтому соперники заставляли меня работать на максимуме всю дистанцию. Когда лидируете, можете передохнуть лишние несколько секунд. Никто не беспокоит, выбираешь свой темп. После двух чистых «лёжек» я успокоился и поверил в себя. На последних кругах не спешил и экономил силы», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Лучший результат среди российских биатлонистов показал Александр Логинов, завоевавший серебряную медаль. Матвей Елисеев финишировал 11-м, Дмитрий Малышко показал 25-й результат, Евгений Гараничев стал 34-м.
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