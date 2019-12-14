Бё: сегодня соперники заставляли меня работать всю дистанцию на максимуме

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Избежав промахов на всех четырёх огневых рубежах, он финишировал первым.



«Не только я провёл идеальную гонку, поэтому соперники заставляли меня работать на максимуме всю дистанцию. Когда лидируете, можете передохнуть лишние несколько секунд. Никто не беспокоит, выбираешь свой темп. После двух чистых «лёжек» я успокоился и поверил в себя. На последних кругах не спешил и экономил силы», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Лучший результат среди российских биатлонистов показал Александр Логинов, завоевавший серебряную медаль. Матвей Елисеев финишировал 11-м, Дмитрий Малышко показал 25-й результат, Евгений Гараничев стал 34-м.

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене