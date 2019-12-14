Логинов вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира

Действующий обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё уверенно лидирует в общем зачёте соревнований после четырёх личных гонок, три из которых он выиграл.
На второе место благодаря бронзе в спринте и серебру в гонке преследования на этапе в Хохфильцене (Австрия) поднялся российский биатлонист Александр Логинов. Два очка ему уступает француз Симон Детьё.
В топ-10 из россиян также входит Матвей Елисеев, занимающий шестое место.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт после четырёх гонок
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 211.
2. Александр Логинов (Россия) – 177
3. Симон Детьё (Франция) – 175
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 168
5. Мартен Фуркад (Франция) – 162
6. Матвей Елисеев (Россия) – 155
Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».
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