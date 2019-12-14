Логинов вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира

Действующий обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё уверенно лидирует в общем зачёте соревнований после четырёх личных гонок, три из которых он выиграл.

На второе место благодаря бронзе в спринте и серебру в гонке преследования на этапе в Хохфильцене (Австрия) поднялся российский биатлонист Александр Логинов. Два очка ему уступает француз Симон Детьё.

В топ-10 из россиян также входит Матвей Елисеев, занимающий шестое место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт после четырёх гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 211.

2. Александр Логинов (Россия) – 177

3. Симон Детьё (Франция) – 175

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 168

5. Мартен Фуркад (Франция) – 162

6. Матвей Елисеев (Россия) – 155

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».