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Логинов вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира

Логинов вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Действующий обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё уверенно лидирует в общем зачёте соревнований после четырёх личных гонок, три из которых он выиграл.

На второе место благодаря бронзе в спринте и серебру в гонке преследования на этапе в Хохфильцене (Австрия) поднялся российский биатлонист Александр Логинов. Два очка ему уступает француз Симон Детьё.

В топ-10 из россиян также входит Матвей Елисеев, занимающий шестое место.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт после четырёх гонок

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 211.
2. Александр Логинов (Россия) – 177
3. Симон Детьё (Франция) – 175
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 168
5. Мартен Фуркад (Франция) – 162
6. Матвей Елисеев (Россия) – 155

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».

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