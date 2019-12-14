Фуркад ответил на обвинение партнёра в неспортивном поведении

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не стал развивать тему возможного конфликта с партнёром по сборной Франции Кентеном Фийоном Майе, который обвинил его в неспортивном поведении.



«Мы с Кентеном прекрасно относимся друг к другу, у нас нет никаких проблем. Обидно, что мы оба потеряли время в результате падения. Думаю, у каждого своя версия этой борьбы — мы просто боролись за позицию», — цитирует Фуркада L'Equipe в своём «твиттере».



Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Лучший результат среди представителей России показал Александр Логинов, завоевавший серебряную медаль. Фийон Майе показал девятое время, Фуркад финишировал десятым, отстав от партнёра на 0,2 секунды.

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене