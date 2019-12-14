Елисеев прокомментировал приглашение на дебютную для него «Рождественскую гонку»

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился эмоциями от получения приглашения на ежегодную «Рождественскую гонку». 26-летний спортсмен выступит в дуэте с Екатериной Юрловой-Перхт.
«Ожидаю колоссального фана. Потому что это больше праздник, чем гонка. Ну и, конечно, хочу с лучшими биатлонистами поконкурировать в более шуточной манере. Будет очень круто.
Конечно, неожиданно было. Думаю, тренеры решают, кого отправить, но и организаторы тоже принимают решение», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
«Рождественская гонка» состоится 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.
Елисеев в этом сезоне завоевал первую медаль в карьере на этапе Кубка мира и впервые примет участие в «Рождественской гонке». Юрлова-Перхт выступит в Германии в шестой раз.
В 2019 году «Рождественская гонка» станет прощальным стартом двукратной олимпийской чемпионки, немки Лауры Дальмайер. О завершении профессиональной карьеры биатлонистка объявила в мае.
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