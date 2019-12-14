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Кугаевский: Гараничев не спал две ночи, попал на акклиматизацию

Кугаевский: Гараничев не спал две ночи, попал на акклиматизацию
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский прокомментировал выступления Александра Логинова и Евгения Гараничева на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Стоит отметить, что накануне гонки преследования Логинов узнал о том, что был признан спортсменом года в своём регионе. В самой гонке он выиграл серебряную медаль.

«Александр был очень доволен. Его действительно воодушевила это новость. Я очень рад за Логинова. Четыре ноля на огневых рубежах говорят сами за себя. Он стал мудрее, это видно. Появилась уверенность в правильности своих решений на дистанции по ходу гонки. Это и на огневых рубежах заметно.

Гараничев не спал две ночи, попал на акклиматизацию. Но перед пасьютом выспался, сказал, что готов бежать. В принципе, выступил на своём уровне. Просто Хохфильцен — это не совсем его трасса. Там «маленьким» спортсменам в принципе тяжело, исходя даже из конфигурации трассы», — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

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