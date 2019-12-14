Кугаевский: Гараничев не спал две ночи, попал на акклиматизацию

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский прокомментировал выступления Александра Логинова и Евгения Гараничева на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Стоит отметить, что накануне гонки преследования Логинов узнал о том, что был признан спортсменом года в своём регионе. В самой гонке он выиграл серебряную медаль.
«Александр был очень доволен. Его действительно воодушевила это новость. Я очень рад за Логинова. Четыре ноля на огневых рубежах говорят сами за себя. Он стал мудрее, это видно. Появилась уверенность в правильности своих решений на дистанции по ходу гонки. Это и на огневых рубежах заметно.
Гараничев не спал две ночи, попал на акклиматизацию. Но перед пасьютом выспался, сказал, что готов бежать. В принципе, выступил на своём уровне. Просто Хохфильцен — это не совсем его трасса. Там «маленьким» спортсменам в принципе тяжело, исходя даже из конфигурации трассы», — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».
- 15 декабря 2019
-
00:03
- 14 декабря 2019
-
23:59
-
23:32
-
22:59
-
20:39
-
19:57
-
18:51
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:23
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:52
-
17:30
-
17:04
-
16:59
-
16:49
-
16:35
-
16:33
-
16:25
-
16:18
-
15:58
-
15:36
-
15:24
-
15:24
-
14:44
-
14:32
-
14:25
-
13:26
-
13:25
-
11:26
-
10:58