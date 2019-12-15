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Куклина — о серебре в эстафете: шагаем маленькими шажочками к высшему месту

Куклина — о серебре в эстафете: шагаем маленькими шажочками к высшему месту
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги эстафетной гонки 4х6 км на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Куклина бежала на втором этапе и воспользовалась только одним дополнительным патроном в стрельбе из положения стоя. Российские биатлонистки уступили золото лишь на заключительном круге, когда норвежка Марте Рёйселанд ходом по лыжне опередила россиянку Екатерину Юрлову-Перхт.

«Сегодня хороший и радостный день для всей команды! Шагаем маленькими шажочками к высшему месту на пьедестале! Всё будет хорошо. От души и сердца благодарна всем, кто переживал, поддерживал и продолжает верить в нас!» — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

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