Юрлова – напарницам по эстафете: вы просто огонь

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поблагодарила напарниц по эстафетной гонке — Кристину Резцову, Ларису Куклину и Светлану Миронову, — вместе с которыми завоевала серебряные медали на втором этом Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).



«Девчонки, вы просто огонь! Не нужно слов. Просто эмоции!» — написала спортсменка.

Фото доступно на странице Екатерины Юрловой-Перхт в «Инстаграме».



Сборная России лидировала большую часть эстафетной гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй. Победу одержала команда Норвегии (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд). Третьими стали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).

Сегодня, 15 декабря, в Хохфильцене пройдёт женская гонка преследования (14:00 мск) и мужская эстафета (16:00 мск).