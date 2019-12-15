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Юрлова – напарницам по эстафете: вы просто огонь

Юрлова – напарницам по эстафете: вы просто огонь
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поблагодарила напарниц по эстафетной гонке — Кристину Резцову, Ларису Куклину и Светлану Миронову, — вместе с которыми завоевала серебряные медали на втором этом Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Девчонки, вы просто огонь! Не нужно слов. Просто эмоции!» — написала спортсменка.

Фото доступно на странице Екатерины Юрловой-Перхт в «Инстаграме».

Сборная России лидировала большую часть эстафетной гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй. Победу одержала команда Норвегии (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд). Третьими стали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).

Сегодня, 15 декабря, в Хохфильцене пройдёт женская гонка преследования (14:00 мск) и мужская эстафета (16:00 мск).

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