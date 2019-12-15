Юрлова – напарницам по эстафете: вы просто огонь

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поблагодарила напарниц по эстафетной гонке — Кристину Резцову, Ларису Куклину и Светлану Миронову, — вместе с которыми завоевала серебряные медали на втором этом Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Девчонки, вы просто огонь! Не нужно слов. Просто эмоции!» — написала спортсменка.
Фото доступно на странице Екатерины Юрловой-Перхт в «Инстаграме».
Сборная России лидировала большую часть эстафетной гонки, но упустила победу на последнем круге и стала второй. Победу одержала команда Норвегии (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд). Третьими стали представительницы Швейцарии (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Лена Хекки).
Сегодня, 15 декабря, в Хохфильцене пройдёт женская гонка преследования (14:00 мск) и мужская эстафета (16:00 мск).
- 15 декабря 2019
-
10:20
-
00:03
- 14 декабря 2019
-
23:59
-
23:32
-
22:59
-
20:39
-
19:57
-
18:51
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:23
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:52
-
17:30
-
17:04
-
16:59
-
16:49
-
16:35
-
16:33
-
16:25
-
16:18
-
15:58
-
15:36
-
15:24
-
15:24
-
14:44
-
14:32
-
14:25
-
13:26
-
13:25
-
11:26