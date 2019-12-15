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Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Австрии

Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Австрии
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 15 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия, пройдёт мужская эстафета. Старт запланирован на 16:00 мск.

За сборную России выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Ранее прошла женская эстафета. Российская команда в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой, Екатерины Юрловой-Перхт заняла второе место. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, третьей стала команда Швейцарии.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

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