Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе КМ по биатлону в Австрии

Сегодня, 15 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Австрия, пройдёт мужская эстафета. Старт запланирован на 16:00 мск.



За сборную России выступят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.



Ранее прошла женская эстафета. Российская команда в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой, Екатерины Юрловой-Перхт заняла второе место. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, третьей стала команда Швейцарии.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».