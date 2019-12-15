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Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я

Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я
Биатлон / Кубок мира 0

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась гонка преследования у женщин. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, чисто отработавшая на всех четырёх огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Лучшей из российских биатлонисток стала Светлана Миронова. Она допустила четыре промаха и заняла 11-е место.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Гонка преследования

1 Тириль Экхофф (Норвегия) – 29:14,6 (0 промахов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — +25,8 (2)
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +39,7 (1)
4. Жюстин Бреза (Франция) — +47,9 (2)…
11. Светлана Миронова (Россия) – +1:15,1 (4)…
18. Кристина Резцова (Россия) — +1:49,3 (3)…
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2:05,2 (3)...
36. Тамара Воронина (Россия) — +3:02,7 (0).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. Гонка преследования 10 км
15 декабря 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
29:14.6
2
Ханна Эберг
Швеция
+25.8
3
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+39.7
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