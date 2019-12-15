Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась гонка преследования у женщин. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, чисто отработавшая на всех четырёх огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Лучшей из российских биатлонисток стала Светлана Миронова. Она допустила четыре промаха и заняла 11-е место.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Гонка преследования
1 Тириль Экхофф (Норвегия) – 29:14,6 (0 промахов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — +25,8 (2)
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +39,7 (1)
4. Жюстин Бреза (Франция) — +47,9 (2)…
11. Светлана Миронова (Россия) – +1:15,1 (4)…
18. Кристина Резцова (Россия) — +1:49,3 (3)…
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2:05,2 (3)...
36. Тамара Воронина (Россия) — +3:02,7 (0).
- 15 декабря 2019
-
15:41
-
15:35
-
15:23
-
15:20
-
15:16
-
15:13
-
15:05
-
14:59
-
14:32
-
14:30
-
14:21
-
13:32
-
12:30
-
10:20
-
00:03
- 14 декабря 2019
-
23:59
-
23:32
-
22:59
-
20:39
-
19:57
-
18:51
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:23
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:52
-
17:30
-
17:04
-
16:59
-
16:49
-
16:35