Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась гонка преследования у женщин. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, чисто отработавшая на всех четырёх огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Лучшей из российских биатлонисток стала Светлана Миронова. Она допустила четыре промаха и заняла 11-е место.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен, Австрия

Женщины. Гонка преследования

1 Тириль Экхофф (Норвегия) – 29:14,6 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — +25,8 (2)

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +39,7 (1)

4. Жюстин Бреза (Франция) — +47,9 (2)…

11. Светлана Миронова (Россия) – +1:15,1 (4)…

18. Кристина Резцова (Россия) — +1:49,3 (3)…

22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2:05,2 (3)...

36. Тамара Воронина (Россия) — +3:02,7 (0).