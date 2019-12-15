Воронина – о прорыве в преследовании: всё больше привыкаю к атмосфере Кубка мира

Российская биатлонистка Тамара Воронина подвела итоги гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), в которой она стартовала с 60-й позиции, но благодаря чистой стрельбе финишировала 36-й.

«Ощущение праздника. В Хохфильцене много болельщиков, они поддерживают в том числе и на трассе. Всё больше привыкаю к атмосфере Кубка мира. Довольна, что получилось отработать чисто на рубеже, отыграть много позиций. Каково стартовать последней, 60-й? Отступать было некуда. Хотелось идти только наверх.

Настроение хорошее. Вчера вечером было награждение. Съездили, поддержали наших девчонок. Порадовались за них и за Александра Логинова. Готова ли попробовать себя в эстафете? У меня есть желание выступать в любой гонке», — передаёт слова Ворониной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.