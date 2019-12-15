Эберг: появилась уверенность, что я способна биться за лидерство в Кубке мира

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала выступление в гонке преследование на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), отметив, что обрела уверенность для борьбы в общем зачёте соревнований.

«Старалась контролировать темп, но когда видела, что впереди идущая группа меня тормозит, выходила вперёд и убегала. Знаю, что стреляла очень быстро, но контролировала работу на рубеже и старалась избегать ошибок. Солидно провела два этапа. Особенно этап в Австрии даёт уверенность, что я способна биться за лидерство в общем зачёте», — передаёт слова Эберг корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гонку преследования в Хохфильцене выиграла норвежка Тириль Экхофф. Эберг финишировала второй. Третье место заняла ещё одна представительница Норвегии — Ингрид Ландмарк Тандреволд.