Экхофф: концентрируюсь на стрельбе, потому что нахожусь не в лучшей форме
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Имея восьмой стартовый номер, она избежала промахов и финишировала первой.
«Последний выстрел попал в цель каким-то чудом. Вы, наверное, видели, как я кричала после этого. Сейчас я нахожусь не в лучшей форме, поэтому концентрировалась исключительно на стрельбе. Пока бегу довольно медленно, но способна бегать значительно быстрее», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Лучший из россиянок в гонке стала Светлана Миронова. Допустив четыре промаха, она финишировала 11-й.
Чемпионат вёл текстовую трансляцию гонки преследования в Хохфильцене.
Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я
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