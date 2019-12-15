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Экхофф: концентрируюсь на стрельбе, потому что нахожусь не в лучшей форме

Экхофф: концентрируюсь на стрельбе, потому что нахожусь не в лучшей форме
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Имея восьмой стартовый номер, она избежала промахов и финишировала первой.

«Последний выстрел попал в цель каким-то чудом. Вы, наверное, видели, как я кричала после этого. Сейчас я нахожусь не в лучшей форме, поэтому концентрировалась исключительно на стрельбе. Пока бегу довольно медленно, но способна бегать значительно быстрее», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лучший из россиянок в гонке стала Светлана Миронова. Допустив четыре промаха, она финишировала 11-й.

Чемпионат вёл текстовую трансляцию гонки преследования в Хохфильцене.

Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Миронова — 11-я
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