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Елисеев: при стрельбе допустил ошибку не того уровня, на котором выступаю

Елисеев: при стрельбе допустил ошибку не того уровня, на котором выступаю
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Елисеев бежал на первом этапе и, воспользовавшись двумя дополнительными патронами, передал эстафету пятым.

«Гонка далась легче, чем ожидалось. Не сказал бы, что вчера я потерял ориентацию, но крыло после финиша меня долго.

На первой «лёжке» моё желание опередило бдительность. Я начал убегать раньше времени — ошибка не того уровня, где я сейчас бегаю. На последнем круге чуть-чуть не хватало меня. Мог догнать сразу, но это было чревато — держал дистанцию и в целом доволен», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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