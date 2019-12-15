Елисеев: при стрельбе допустил ошибку не того уровня, на котором выступаю

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Елисеев бежал на первом этапе и, воспользовавшись двумя дополнительными патронами, передал эстафету пятым.



«Гонка далась легче, чем ожидалось. Не сказал бы, что вчера я потерял ориентацию, но крыло после финиша меня долго.



На первой «лёжке» моё желание опередило бдительность. Я начал убегать раньше времени — ошибка не того уровня, где я сейчас бегаю. На последнем круге чуть-чуть не хватало меня. Мог догнать сразу, но это было чревато — держал дистанцию и в целом доволен», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.