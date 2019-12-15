Латыпов — о падении в эстафете: был лёд, немного винтовкой ударило по голове

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Латыпов бежал второй этап эстафеты и в ходе гонки упал. Как пояснил спортсмен, он упал из-за наледи на трассе.

«Да, был лёд. Просто незаметное, маленькое пятно такое, я просто уехал. На повороте со спуска это было. Немного винтовкой ударило по голове, немного больно, чуть-чуть. Я особо не почувствовал, дальше бежал. Насколько сбило падение? По стрельбе ничего не случилось. Зашёл своим темпом, отработал, всё нормально. Последний круг? Надо разбираться, что происходит с организмом. Это не из-за того, что быстрый темп взял», — сказал Латыпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.