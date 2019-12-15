Дале: чуть не случился сердечный приступ, когда наблюдал за борьбой с Германией

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале прокомментировал результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Норвежцы выиграли гонку, опередив сборную Германии. Судьба золота решилась на последнем круге в дуэли Йоханнеса Бё с немцем Бенедиктом Доллем. Третьими стали французские биатлонисты.

«Было круто наблюдать за развязкой этой гонки. Я рад, что сумел первым передать эту эстафету и заложить базу для этой победы. Конечно, у меня чуть не случился сердечный приступ, когда я наблюдал за борьбой с Германией на последнем круге», — передаёт слова Дале корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сборная России в итоге заняла лишь шестое место, уступив победителям более двух минут.