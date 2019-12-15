Кюн: знал, что в этом сезоне буду способен на многое

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн прокомментировал результат мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Норвежцы выиграли гонку, опередив сборную Германии. Судьба золота решилась на последнем круге в дуэли Йоханнеса Бё с немцем Бенедиктом Доллем. Третьими стали французские биатлонисты. Российская сборная завершила гонку на шестом месте.

«Я не чувствовал никакого давления со стороны болельщиков. Если ты готов бежать хорошо, ты бежишь. Мы отлично потренировались в летний период, так что я знал, что в этом сезоне буду способен на многое», — передаёт слова Кюна корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.