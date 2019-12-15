Российские биатлонисты занимают третье место в Кубке наций после 2-го этапа КМ

Мужская сборная России по биатлону занимает третье место в Кубке наций после второго этапа Кубка мира в Австрии. В зачёт Кубка наций на этом этапе вошли две гонки – спринт и эстафета. В спринте Александр Логинов завоевал бронзу, а Матвей Елисеев стал четвёртым, в эстафете российский квартет показал шестой результат.
Лидирует в Кубке наций сборная Норвегии, второе место занимает команда Франции.
По итогам Кубка наций определяется, скольких спортсменов страна может заявлять в личные гонки в следующем сезоне. В Кубке наций учитываются результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет.
Кубок наций после второго этапа Кубка мира. Мужчины
1. Норвегия – 2489.
2. Франция – 2273.
3. Россия – 2093.
4. Германия – 2046.
5. Италия – 1957.
6. Швеция – 1766.
Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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