Российские биатлонисты занимают третье место в Кубке наций после 2-го этапа КМ

Мужская сборная России по биатлону занимает третье место в Кубке наций после второго этапа Кубка мира в Австрии. В зачёт Кубка наций на этом этапе вошли две гонки – спринт и эстафета. В спринте Александр Логинов завоевал бронзу, а Матвей Елисеев стал четвёртым, в эстафете российский квартет показал шестой результат.

Лидирует в Кубке наций сборная Норвегии, второе место занимает команда Франции.

По итогам Кубка наций определяется, скольких спортсменов страна может заявлять в личные гонки в следующем сезоне. В Кубке наций учитываются результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет.

Кубок наций после второго этапа Кубка мира. Мужчины

1. Норвегия – 2489.

2. Франция – 2273.

3. Россия – 2093.

4. Германия – 2046.

5. Италия – 1957.

6. Швеция – 1766.

Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».