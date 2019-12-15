Т. Бё: должны ли россияне участвовать в КМ? У меня нет определённого мнения
Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился мнением о дисквалификации России. Ранее Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.
«Российский биатлон важен для всех зрителей. Должны ли ваши спортсмены участвовать в Кубке мира? Для меня это слишком сложный вопрос, определённого мнения у меня нет», – сказал Бё в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Из-за отстранения российские спортсмены не смогут использовать флаг и гимн во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Россиянам придётся получать нейтральный статус для участия в соревнованиях, как это было во время Олимпийских игр 2018 года.
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