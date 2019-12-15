Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Т. Бё: должны ли россияне участвовать в КМ? У меня нет определённого мнения

Т. Бё: должны ли россияне участвовать в КМ? У меня нет определённого мнения
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился мнением о дисквалификации России. Ранее Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Российский биатлон важен для всех зрителей. Должны ли ваши спортсмены участвовать в Кубке мира? Для меня это слишком сложный вопрос, определённого мнения у меня нет», – сказал Бё в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Из-за отстранения российские спортсмены не смогут использовать флаг и гимн во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Россиянам придётся получать нейтральный статус для участия в соревнованиях, как это было во время Олимпийских игр 2018 года.

Песков рассказал, на чём будет базироваться апелляция на решение ВАДА
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019