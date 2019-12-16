Двукратный чемпион ОИ по биатлону: непонятно, каким воздухом норвежцы дышат

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление сборной России по биатлону в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Команда в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла шестое место. Победу одержала сборная Норвегии.
«Елисеев подсел на последнем круге, Латыпов стрелял хорошо, но „завязался“ на заключительном круге. Не знаю, усталость ли это или высота. С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат, потому что не устают. Остальные команды бежали одинаково.
Малышко ногами хорошо шёл, а «стойка» лишает его уверенности, хотя он говорит, что это не проблема. Ему не удается обуздать терпение, хочется быстрее отстреляться, а в итоге оборачивается против него. Надо спокойнее стрелять стоя. Второй раз в этом году штрафные круги, это не годится. Логинову упираться уже не нужно было, видно, что ловить нечего, и умирать на лыжне не было смысла. Возможно, в следующей эстафете ребята будут чувствовать себя увереннее", — цитирует Васильева РИА «Новости».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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