Елисеев: пугает, что в Анси будет жара

Российская биатлонист Матвей Елисеев оценил выступление на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) и поделился ожиданиями от этапа в Анси (Франция), который пройдёт с 19 по 22 декабря.
«Естественно, хорошие результаты. В субботу гонка была очень интересная. Да, немножко не получилось, но мало в чём можно себя упрекнуть.
Чего жду от Анси? Меня больше пугает, что будет жара. Мой организм жару не очень хорошо воспринимает. Надеюсь, что можно будет комбинезон обрезать. Я не просто так постоянно шапку скидываю или повязку. Такие особенности», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».
В программу этапа Кубка мира в Анси вошли спринт, гонка преследования и масс-старт. В общем зачёте Кубка мира Елисеев занимает шестое место.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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