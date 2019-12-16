Елисеев: пугает, что в Анси будет жара

Российская биатлонист Матвей Елисеев оценил выступление на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) и поделился ожиданиями от этапа в Анси (Франция), который пройдёт с 19 по 22 декабря.



«Естественно, хорошие результаты. В субботу гонка была очень интересная. Да, немножко не получилось, но мало в чём можно себя упрекнуть.



Чего жду от Анси? Меня больше пугает, что будет жара. Мой организм жару не очень хорошо воспринимает. Надеюсь, что можно будет комбинезон обрезать. Я не просто так постоянно шапку скидываю или повязку. Такие особенности», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».

В программу этапа Кубка мира в Анси вошли спринт, гонка преследования и масс-старт. В общем зачёте Кубка мира Елисеев занимает шестое место.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.