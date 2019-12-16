Малышко: на «стойке» меня колбасило

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. После стрельбы стоя он оправился на штрафной круг. Сборная России в итоге заняла шестое место, победу одержали норвежцы.
«Из всего надо извлекать выгоду и пользу. Ушёл в гонку за Тарьеем Бё, скорость была сильная, доволен, что смог за ним успеть. Когда пришёл на „стойку“, состояние было катастрофическим, очень колбасило, не смог с этим справиться.
Состояние было хорошее, но, наверное, если отмотать время назад, надо было снизить на 5 секунд скорость перед рубежом, но получилось как получилось. Пытался потом выступать в своём ритме. Но когда встал, был тремор, тяжело было работать. Если поставят на следующую эстафету, побегу, сделаю всё возможное, чтобы больше не происходило такого. Всегда готов бороться до конца», — цитирует Малышко сайт «Матч ТВ».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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