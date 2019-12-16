Драчёв: у Гараничева пока нет желания выступать в эстафете

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил положение в сборной России Евгения Гараничева и Антона Бабикова.

«У Гараничева пока нет желания выступать в эстафете, насколько я понимаю. Он чувствовал себя не очень хорошо в Хохфильцене. Он не боится, но пока нет уверенности, чтобы заявляться и дать бой. Мы будем откатывать Латыпова и ещё кого-то. Конечно, никто не ожидал от Димы Малышко такой стрельбы. Но у каждого бывает.



Бабиков? Тренеры предлагали ему остаться запасным и по возможности ехать во Францию. Но он, к сожалению, решил поехать домой. Ему надо готовиться к «Ижевской винтовке», — приводит слова Драчёва сайт „Матч ТВ“.

Вчера, 15 декабря, сборная России заняла шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.