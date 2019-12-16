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Норвежский биатлонист стрелял не целясь. И потом просил прощения у команды

Норвежский биатлонист стрелял не целясь. И потом п
Норвежский биатлонист стрелял не целясь. И потом просил прощения у команды
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Эрленд Бьонтегорд прокомментировал неудачное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. На стрельбе лёжа он отправился на штрафной круг. В итоге сборная Норвегии в составе Бьонтегорда, Йоханнеса Дале и братьев Бё всё же смогла одержать победу.

«Четыре промаха — это полный провал в психологическом плане. Сказать мне больше нечего. Меня там словно не было. Я начинал стрелять ещё до того, как прицеливался. Мне очень жаль, что я так выступил. Прошу прощения у команды. У меня нет разумного объяснения. Я был сам не свой на стрельбе.

Мне повезло быть в команде с этими тремя ребятами, которые провели свои этапы просто фантастически. Благодаря им моя неудача воспринимается немного легче", — приводит слова Бьонтегорда NRK.

Сборная России заняла шестое место.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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Источник: NRK

Автор: Антон Шебика

Заглавное фото: РИА Новости

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