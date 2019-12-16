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Пихлер отреагировал на отстранение России

Пихлер отреагировал на отстранение России
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший тренер женской сборной России по биатлону швед Вольфганг Пихлер прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россиию от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Вы знаете моё отношение к Родченкову. Это игра, которую мне сложно понять. Никто не знает, что именно происходит. Здесь большая политика. Сейчас нужно посмотреть, что действительно произошло», — приводит слова Пихлера ТАСС.

Пихлер, в прошлом сезоне завершивший тренерскую карьеру, оценил прогресс сборной Швеции, с которой он работал.

«Теперь я занят лишь частично, поэтому могу больше времени проводить в Рупольдинге. Я доволен тем, как работает шведская команда. Я создавал её тренерский коллектив, так что после моего ухода я не замечаю большой разницы», — цитирует Пихлера ТАСС.

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