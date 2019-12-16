Самуэльссон прокомментировал решение ВАДА отстранить Россию

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон оценил призывы к полному отстранению российских спортсменов от международных соревнований.
«Я могу понять, почему люди делают такие заявления. Они считают, что Россия, совершая манипуляции, показывает, что не изменилась к лучшему. Но лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира, и надеюсь, что люди, которые делают такие заявления, понимают, что полное отстранение невозможно.
Хорошо, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать. Но критерии должны быть чёткими, потому что ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Всё это, конечно, печально», — цитирует Самуэльссона ТАСС.
9 декабря исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от крупнейших международных стартов за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«В чём-то я согласен с решением ВАДА, в чём-то — нет. Это действительно сложная ситуация для всех спортсменов, в том числе, разумеется, и российских. Мне очень жаль многих российских коллег, которые теперь не знают, смогут они соревноваться на чемпионате мира в Антхольце или нет. Для них это печальная история.
С другой стороны, нужно разделять ценности чистых спортсменов, мы хотим, чтобы соревнования были честными. А после всего того, что случилось, в том числе на Играх в Сочи, верить не так просто. Когда я узнал, что с базой данных манипулировали, я был шокирован и расстроен. Я не мог понять, что происходит: почему прошлая ситуация ничему не научила и всё вновь повторяется», — сказал швед.
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