Бабиков объяснил ситуацию со своей винтовкой

Чемпиона мира 2017 года, российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему покинул расположение сборной России после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде без винтовки.

«Читал комментарии тренеров и руководства по этому поводу. Если команда выезжает за границу, разрешение всегда делает СБР. Никто никогда не перемещается по собственному разрешению. Его сложно сделать, хотя бы потому что у нас никто заранее не знает, куда в итоге поедет. У меня не было никакой возможности улетать с винтовкой. Или получить её к ближайшему этапу Кубка России, например.

Из своей нынешней винтовки я стреляю с 2011 года. О чём это говорит? Наверное, о том, что не так просто взять и поменять оружие. Башкирия действительно покупала мне второй ствол. Но он мне сразу не подошёл. Отработал с ним только одну тренировку. Последние лет пять вообще не брал в руки. И потом, под каждую винтовку отстреливаются определённые патроны, которые будут лететь кучно. Взять любую винтовку и начать стрелять точно не получится. У меня нет ни времени, чтобы к ней приспособиться, ни знаний о её качествах, ни патронов для неё — ничего. Версия с ложей в каком-то смысле рабочая. Её действительно всегда можно забрать с собой. И я мог бы это сделать. Но суть в том, что её сложно прикрутить на любую винтовку. Это очень технологичная история. Где-то в теории такой шанс есть, но это не про то, чтобы показывать лучший результат. Тем более в индивидуальной гонке. А на этапе Кубка России, который я в итоге пропустил, была именно она. К тому же это самая тяжёлая дистанция в биатлоне — 20 км, пробежать её два раза подряд даже в оптимальных условиях сложно», — цитирует Бабикова Sport24.

На этапе в Эстерсунде Антон занял 14-е место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. В спринте он был 41-м с одним штрафным кругом.