Логинов и Глазырина лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России

Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидирует Александр Логинов, у женщин — Екатерина Глазырина.

Рейтинг СБР. Сезон-2018/19. Мужчины

1. Александр Логинов – 415.

2. Матвей Елисеев – 389.

3. Саид Каримулла Халили – 289.

4. Семён Сучилов – 272.

5. Юрий Шопин – 272.

Женщины

1. Екатерина Глазырина – 365.

2. Ирина Старых – 356.

3. Анастасия Поршнева – 351.

4. Светлана Миронова – 292.

5. Анна Никулина – 286.

По итогам минувшего сезона лучшими в рейтинге СБР стали Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт. В зачёте Кубка России у мужчин лидируют Юрий Шопин и Семён Сучилов (по 272 очка), у женщин — Анна Никулина (286).

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.