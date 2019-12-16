Логинов и Глазырина лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России
Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидирует Александр Логинов, у женщин — Екатерина Глазырина.
Рейтинг СБР. Сезон-2018/19. Мужчины
1. Александр Логинов – 415.
2. Матвей Елисеев – 389.
3. Саид Каримулла Халили – 289.
4. Семён Сучилов – 272.
5. Юрий Шопин – 272.
Женщины
1. Екатерина Глазырина – 365.
2. Ирина Старых – 356.
3. Анастасия Поршнева – 351.
4. Светлана Миронова – 292.
5. Анна Никулина – 286.
По итогам минувшего сезона лучшими в рейтинге СБР стали Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт. В зачёте Кубка России у мужчин лидируют Юрий Шопин и Семён Сучилов (по 272 очка), у женщин — Анна Никулина (286).
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