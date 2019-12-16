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Резцова: тренеры обязаны доверять Кристине

Резцова: тренеры обязаны доверять Кристине
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова оценила выступление дочери Кристины на этапе Кубка мира Хохфильцене (Австрия). В составе сборной России Кристина завоевала серебро в эстафете.

«Своей дочерью я довольна на сегодняшний день. Мы пообщались, чувствует себя нормально. Серебро – это хорошо, особенно Крис сработала по вышке. Она зарекомендовала себя одной из лучших в сборной. Тренеры обязаны ей доверять.

Этап в Хохфильцене прошёл, выступать три дня подряд очень тяжело, тем более, там высота ненормальная. Не все одинаково адаптировались. Просто хочу пожелать дальнейших побед", — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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