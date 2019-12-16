Гараничев: не отказывался и не отказываюсь бегать эстафеты

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал о причинах не самого удачного выступления на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В спринте Евгений стал 44-м, а в гонке преследования финишировал 34-м.

«Сложно сказать, что случилось, но действительно чувствовал себя неважно. Две ночи перед первой гонкой в Хохфильцене плохо спал, и было общее недомогание. Подошёл на стрельбу из положения стоя, и закружилась голова. Но перед пасьютом уже нормально выспался и состояние было вполне удовлетворительное, даже хорошее. Что касается трёх промахов в преследовании, то два из них случились на первой «стойке» по моей вине. Сам чуть неправильно отработал.

Как сейчас себя чувствую? Хорошо. Впереди две личные гонки на этапе во Франции, постараюсь показать в них высокие результаты и отобраться в масс-старт. Физически прибавляю от гонки к гонке, мышцы уже работают гораздо лучше, чем во время первого старта в Эстерсунде. Поэтому буду улучшать свои результаты», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».

Также Гараничев, не попавший в состав команды на эстафету, заявил, что не отказывался бегать эстафетные гонки.

«Я не отказывался и не отказываюсь бегать эстафеты. Был нюанс на чемпионате мира, но пусть он там и останется, распространяться по этому поводу не собираюсь. Никакого мандража от того, что поставят в команду, у меня нет – не в том уже возрасте.

Переживал ли, что снова остался без эстафеты? Если скажу, что не переживал, то покривлю душой. Но жизнь ведь продолжается. Пошёл, потренировался, потом поболел за ребят, я им искренне желал удачи», — сказал Гараничев.