Сборная Франции по биатлону объявила состав на третий этап Кубка мира в Анси

Стал известен состав сборной Франции по биатлону на третий этап Кубка мира в Анси (Франция), который пройдёт с 19 по 22 декабря. Об этом сообщает Nordic Magazine.
Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен.
Женщины: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Хло Шевалье, Каролин Коломбо, Жюлия Симон.
В программу этапа Кубка мира в Анси вошли спринт, гонка преследования и масс-старт.
Напомним, ранее официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидирует Александр Логинов, у женщин — Екатерина Глазырина. В зачёте Кубка России у мужчин лидируют Юрий Шопин и Семён Сучилов (по 272 очка), у женщин — Анна Никулина (286).
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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