Богалий: не сказала бы, что у Мироновой проблемы со стрельбой

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказала мнение о стрельбе Светланы Мироновой в сезоне-2019/20. На втором этапе Кубка мира Миронова выиграла бронзовую медаль в спринте и вместе с подругами по команде – серебро в эстафете. В гонке преследования у Светланы — четыре промаха (по одному на каждом рубеже) и 11-е место.

«Не вижу ахового провала у Мироновой. Она очень подтянула этот компонент. Второй этап Кубка мира в Хохфильцене показал, что Света может справляться со стрельбой. Бывает, из-за излишнего желания спортсмен начинает делать не свойственные ему ошибки: где-то затягивает, где-то, наоборот, ускоряет. Свете можно пожелать, чтобы работала в своём ритме, как на летнем чемпионате России в конце прошлого сезона. На чемпионатах России у неё получалось стрелять чисто.

Разные соревнования? Если человек стреляет ноль, технически он может это повторить. Нужно понять, что мешает сделать это ещё раз. Но не скажу, что у Светы проблемы со стрельбой. Скорее, недочёты, которые вытекают в то, что она не может выиграть. Прежде всего у себя. Вот, например, в гонке преследования. В биатлоне нет сослагательного наклонения, как и вообще в спорте.

Представим: Света чисто стреляет «лёжку», которая у неё более стабильно получается. Это минус два круга. Но никто не гарантирует, что, если приблизится к лидерам или пойдёт вместе с ними, у неё хватит моральной устойчивости отстрелять чисто и «стойку». Подождём, пока Света привыкнет к такому состоянию, что она может будоражить мировую элиту. Тогда Миронова будет на автомате делать то, что умеет, а это принесёт чистую стрельбу», — приводит слова Богалий «Спорт день за днём».