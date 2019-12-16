Норвежская биатлонистка Рёйселанд пропустит этап Кубка мира в Анси

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд заявила, что пропустит третий этап Кубка мира в Анси (Франция), который будет проходить с 19 по 22 декабря.

«Впереди длительный тренировочный период. Будет хорошо Рождество провести дома. Я уже немного устала», — приводит слова Рёйселанд NRK.

После двух этапов Кубка мира Рёйселанд находится на четвёртой строчке в общем зачёте.

В программу этапа КМ в Анси вошли спринт, гонка преследования и масс-старт.

Напомним, ранее официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал обновлённый рейтинг. У мужчин лидирует Александр Логинов, у женщин — Екатерина Глазырина. В зачёте Кубка России у мужчин лидируют Юрий Шопин и Семён Сучилов (по 272 очка), у женщин — Анна Никулина (286).