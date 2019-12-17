Черезов: Кристина Резцова способна бороться даже за попадание в топ-10

Трёхкратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал выступления Светланы Мироновой и Кристины Резцовой на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
25-летняя Миронова завоевала бронзовую награду в спринте. Спустя сутки Светлана снова поднялась на подиум— на этот раз в составе эстафетной команды, занявшей второе место.
«Светлана почувствовала, что у неё отличная функциональная подготовка и чистым ходом она может конкурировать со всеми лидерами. Это дало ей психологическую уверенность в своих силах. Поэтому она стабильно может заезжать не только в топ-10, но и в топ-3. Что касается стрельбы, которая всегда считалась её слабым местом, видно, что в этом сезоне у неё улучшилась скорострельность. Процент пока не самый лучший, но понимание, как проходить огневые рубежи без промахов, — есть. Это главное.
Кристина Резцова — очень харизматичная спортсменка, и тот факт, что она здорово выступила в Хохфильцене, даст ей возможность полностью раскрыть свой потенциал. Думаю, уже на следующем этапе она будет позитивно и легко выходить на старт, с мыслью о том, что она способна бороться даже за попадание в топ-10. Пока рано давать какие-то прогнозы, но очень надеемся, что она продолжит прогрессировать", — цитируют Черезова «Известия».
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