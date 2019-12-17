Черезов — о выступлении Юрловой-Перхт: по телевизору кажется, что это караул
Трёхкратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов оценил выступление Екатерины Юрловой-Перхт в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Россиянка не смогла удержать лидерство и в итоге финишировала второй. Победу одержала сборная Норвегии.
«Если смотреть эту гонку по телевизору, кажется, что норвежка легко обходит Юрлову, и это просто караул.Если же оценить аналитику — чётко видно, как здорово она прошла первый и второй круги. Один она бежала даже быстрее Светы Мироновой, другой уступила ей всего 6 секунд. Да, ей возможно не хватает финишной резкости, но в целом нельзя назвать её этап провальным», — приводят слова Черезова «Известия».
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