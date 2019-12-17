Двукратный чемпион мира оценил выступление Логинова на старте сезона

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился впечатлениями от выступления Александра Логинова на старте сезона. В общем зачёте Кубка мира россиянин занимает второе место. Лидирует норвежец Йоханнес Бё.

«В прошлом году на старте сезона Логинов был лучше готов функционально, но пока он нивелирует отставание в физике отличной стрельбой. Пускай так и продолжается, а когда он наберёт свои оптимальные кондиции, то будет совсем здорово. Что касается борьбы в общем зачёте, то в этом году у Саши много конкурентов. Это как минимум пара французов, пара немцев и итальянцы на подходе.

В отличие от прошлого года, Бё один из самых быстрых, но не самый быстрый. Поэтому борьба за БХГ будет очень интересной", — приводят слова Ярошенко «Известия».

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.