СБР отправит на Кубок IBU Сучилова, он и Шопин делят первое место в зачёте Кубка России
Российский биатлонист Семён Сучилов отправится на этапы Кубка IBU, которые будут проходить в январе 2020 года, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
В соответствии с критериями отбора выступать на Кубке IBU в январе должен лидер рейтинга Кубка России, но после трёх этапов сразу двое биатлонистов набрали одинаковое количество очков. Первое место в зачёте Кубка России делят Сучилов и Юрий Шопин.
«Ситуация, когда сразу два спортсмена имеют одинаковое количество очков, никаким регламентом не прописана. Правление СБР вынесло решение, что по дополнительным показателям (количеству побед и призовых мест в личных гонках) преимущество должно быть отдано Сёмену Сучилову», — сообщает пресс-служба СБР.
- 17 декабря 2019
-
14:47
-
14:41
-
14:23
-
13:42
-
13:32
-
10:02
-
09:41
-
09:00
-
08:31
-
00:33
-
00:24
- 16 декабря 2019
-
22:51
-
21:57
-
19:40
-
18:16
-
18:07
-
17:27
-
16:29
-
15:57
-
15:12
-
13:52
-
13:34
-
13:02
-
11:28
-
10:32
-
10:15
-
09:32
-
09:21
-
09:11
-
01:00
- 15 декабря 2019
-
23:25
-
21:39
-
21:16
-
21:07
-
20:42
Партнерский контент