СБР отправит на Кубок IBU Сучилова, он и Шопин делят первое место в зачёте Кубка России

Российский биатлонист Семён Сучилов отправится на этапы Кубка IBU, которые будут проходить в январе 2020 года, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В соответствии с критериями отбора выступать на Кубке IBU в январе должен лидер рейтинга Кубка России, но после трёх этапов сразу двое биатлонистов набрали одинаковое количество очков. Первое место в зачёте Кубка России делят Сучилов и Юрий Шопин.

«Ситуация, когда сразу два спортсмена имеют одинаковое количество очков, никаким регламентом не прописана. Правление СБР вынесло решение, что по дополнительным показателям (количеству побед и призовых мест в личных гонках) преимущество должно быть отдано Сёмену Сучилову», — сообщает пресс-служба СБР.