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Тихонов считает, что Тарасова превзошла бы Губерниева в комментировании биатлона

Тихонов считает, что Тарасова превзошла бы Губерниева в комментировании биатлона
Биатлон / Кубок мира 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. В интернете на сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания на телевидении. Авторы петиции обвинили Тарасову в предвзятости и критике спортсменов.

Ранее тренерский штаб Этери Тутберидзе, комментируя решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру, возложил вину на Тарасову за критику спортсменки. После этого тренерский штаб Тутберидзе также раскритиковал бывшего фигуриста Евгения Плющенко.

«Если бы Тарасова комментировала биатлон, то собирала бы аудиторию больше, чем у бригады Губерниева», — приводит слова Тихонова РИА «Новости».

Тихонов назвал нехорошими людьми тех, кто требует отстранить Тарасову от эфира
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