Норицын: надеюсь, российские биатлонистки зажгут во Франции

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился ожиданиями от третьего этапа Кубка мира, который пройдёт в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря.

«Команда хорошо добралась до Франции. Остановились покушать, посмотрели фильмы, пообщались, ехали примерно 9 часов. По погоде могу сказать, что пока состояние трассы очень хорошее. Хотя гонки будут дневные. Состояние трассы пока близко к идеальному. Понятно, что если будет теплеть, трассу подмоет. В любом случае у нас есть подобный опыт. В прошлом году такое было в Нове-Место.

Насколько я знаю, избежать дождя не получится. В пятницу ожидается сильный дождь, 12 миллиметров. Это серьёзные осадки. Что поделать, в Оберхофе тоже были дожди. Там мы действительно зажгли, так что надеюсь, что зажжём и во Франции (смеётся)", — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.